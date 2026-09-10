Назвав слабаками та був змушений вибачатися: зірковий новачок "Барселони" потрапив у скандал

Суть конфлікту та реакція на слова

Скандал спалахнув під час матчу Ла Ліги, в якому "Барселона" розгромила "Валенсію" на "Местальї" з рахунком 5:0. Камери програми El Día Después зафільмували, як Родрі, перебуваючи на лаві запасних поруч із Пау Кубарсі, назвав господарів "слабкою та дуже бідною командою".

Після хвилі обурення гравець каталонців особисто зателефонував капітану валенсійців Хосе Луїсу Гайя, а також вибачився публічно після гри проти "Феєнорда" в Лізі чемпіонів, пояснивши свої слова "простою емоційною реакцією у приватній розмові".

Позиція тренера "кажанів"

На передматчевій пресконференції перед грою проти "Севільї" Карлос Корберан дав чітку оцінку вчинку зіркового хавбека.

"Для мене це абсолютно неналежні слова, адже вони не демонструють поваги до колег по цеху. Одразу після інциденту Гайя виявив ініціативу та поспілкувався з Родрі, а той згодом приніс публічні вибачення. Ми їх приймаємо та вважаємо це єдино правильним кроком у цій ситуації", - наголосив наставник "Валенсії".

Корберан також зазначив, що статусні гравці повинні пам'ятати про свій вплив та авторитет.

"Він дуже важливий гравець, якого шанують на "Местальї" за здобутки у складі збірної Іспанії. Навіть у приватній розмові ми маємо пам'ятати, кого представляємо", - додав тренер.