Нация воинов: фанаты "Копенгагена" поддержали Украину на матче с "Полесьем"

Перед началом номинально домашнего для житомирян матча на арене "Кошицкая Футбольная Арена" в словацком Кошице гостевой сектор фанатов "Копенгагена" развернул большой баннер.

На нем на датском и английском языках была нанесена надпись, которая быстро привлекла внимание медиа и спортивного сообщества:

"Оставайся сильной, Украина. Нация воинов", - написали фанаты "Копенгагена".

Таким образом, активные болельщики датского гранда выразили поддержку украинскому народу, который продолжает бороться за свободу и независимость в борьбе против российской агрессии.

Датские фанаты поддержали Украину (Фото: ZoryaLondonsk, X)

Ответный матч не за горами

Первая встреча между командами в Словакии стала лишь первой частью двухматчевого противостояния за выход в следующий раунд еврокубка.

Решающий ответный матч между "Копенгагеном" и "Полесьем" состоится 30 июля в столице Дании.