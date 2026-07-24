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Главная Футбол Нация воинов: фанаты "Копенгагена" поддержали Украину на матче с "Полесьем"
Футбол 24 июля 2026, 10:23

Нация воинов: фанаты "Копенгагена" поддержали Украину на матче с "Полесьем"

Датские болельщики проявили солидарность с украинским народом перед поединком в Кошице
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Следующий матч команды сыграют на домашней арене датского клуба (Фото: fck.dk)
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Датские болельщики устроили яркую акцию солидарности с Украиной во время первого поединка 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. На матче против житомирского "Полесья" появился символичный баннер.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на публикацию журналиста Эндрю Тодоса в X (Twitter).

Перед началом номинально домашнего для житомирян матча на арене "Кошицкая Футбольная Арена" в словацком Кошице гостевой сектор фанатов "Копенгагена" развернул большой баннер.

На нем на датском и английском языках была нанесена надпись, которая быстро привлекла внимание медиа и спортивного сообщества:

"Оставайся сильной, Украина. Нация воинов", - написали фанаты "Копенгагена".

Таким образом, активные болельщики датского гранда выразили поддержку украинскому народу, который продолжает бороться за свободу и независимость в борьбе против российской агрессии.

Датские фанаты поддержали Украину (Фото: ZoryaLondonsk, X)

Ответный матч не за горами

Первая встреча между командами в Словакии стала лишь первой частью двухматчевого противостояния за выход в следующий раунд еврокубка.

Решающий ответный матч между "Копенгагеном" и "Полесьем" состоится 30 июля в столице Дании.

Мы рассказывали, что первый матч датчан и житомирской "Стаи" закончился голевым триллером.

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