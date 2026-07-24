Нація воїнів: фанати "Копенгагена" підтримали Україну на матчі з "Поліссям"

Перед початком номінально домашнього для житомирян матчу на арені "Кошицка Футбалова Арена" у словацькому Кошице гостьовий сектор фанатів "Копенгагена" розгорнув великий банер.

На ньому данською та англійською мовами був нанесений напис, який швидко привернув увагу медіа та спортивної спільноти:

"Залишайся сильною, Україно. Нація воїнів", - написали фанати "Копенгагена".

Таким чином активні вболівальники данського гранда висловили підтримку українському народові, який продовжує виборювати свободу та незалежність у боротьбі проти російської агресії.

Данські фанати підтримали Україну (Фото: ZoryaLondonsk, X)

Матч-відповідь незабаром

Перша зустріч між командами у Словаччині стала лише першою частиною двоматчевого протистояння за вихід до наступного раунду єврокубка.

Вирішальний матч-відповідь між "Копенгагеном" та "Поліссям" відбудеться 30 липня в столиці Данії.