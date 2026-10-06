"Нам не хватило опыта": Мальдера назвал причину поражения Украины от Венгрии

Мальдер: мы доминировали в игре

По словам итальянского специалиста, Украина имела преимущество над соперником в течение большей части встречи, а венгры практически не создавали угрозы у ворот в первом тайме.

"Я считаю, что мы провели замечательный первый тайм. Я не помню, чтобы венгерская сборная нанесла хоть какой-то удар в первом тайме. Конечно, мы бежали вперед и имеем игроков, которые, возможно, не привыкли играть с такой большой интенсивностью. И, возможно, в последние 8-10 минут первого тайма мы снизили скорость, но все равно, доминировали в игре", – сказал Мальдера.

Тренер добавил, что картина матча не изменилась и после перерыва.

"И это тоже подтвердилось во втором тайме. Мы владели мячом и вели игру", - отметил наставник.

"Нам не хватило опыта"

Мальдер считает, что ключевой проблемой Украины стали не тактические или технические ошибки, а отсутствие опыта в переломный момент встречи.

"Я считаю, что нам не хватило опыта в эти минуты, когда мы сравняли счет. Имею в виду, что этот момент – это не разговор о тактике или о технике. В такие моменты нужно иметь лидера на поле, который может руководить в эти минуты", – пояснил итальянец.

По словам тренера, кадровая ситуация также оказала существенное влияние на состав команды.

"Что касается отсутствия игроков, то да, у нас фактически целая команда отсутствовала. Но я доволен игроками, которые сегодня сыграли", – сказал Мальдера.

Мальдера отметил молодежь

Несмотря на поражение, главный тренер сборной Украины остался доволен игрой молодых футболистов, получивших шанс проявить себя.

"Мы увидели многих молодых игроков, которые могут быть ценным ресурсом для нашей команды. Крупский, Пономаренко, Краснопир – все они сегодня сыграли очень хороший матч", – подытожил Мальдера.