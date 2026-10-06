"Нам не вистачило досвіду": Мальдера назвав причину поразки України від Угорщини

Мальдера: ми домінували в грі

За словами італійського фахівця, Україна мала перевагу над суперником протягом більшої частини зустрічі, а угорці практично не створювали загрози біля воріт у першому таймі.

"Я вважаю, що ми провели чудовий перший тайм. Я не пам'ятаю, щоб угорська збірна завдала хоч якогось удару в першому таймі. Звісно, ми бігли вперед і маємо гравців, які, можливо, не звикли грати з такою великою інтенсивністю. І, можливо, в останні 8-10 хвилин першого тайму ми знизили швидкість, але все одно ми домінували в грі", – сказав Мальдера.

Тренер додав, що картина матчу не змінилася і після перерви.

"І це також підтвердилося в другому таймі. Ми володіли м'ячем і вели гру", — зазначив наставник.

"Нам не вистачило досвіду"

Мальдера вважає, що ключовою проблемою України стали не тактичні чи технічні помилки, а відсутність досвіду в переломний момент зустрічі.

"Я вважаю, що нам не вистачило досвіду в ці хвилини, коли ми зрівняли рахунок. Маю на увазі, що цей момент – це не є розмова про тактику чи про техніку. В такі моменти треба мати лідера на полі, який може керувати в ці хвилини", – пояснив італієць.

За словами тренера, кадрова ситуація також суттєво вплинула на склад команди.

"Стосовно відсутності гравців, то так, у нас фактично ціла команда була відсутня. Але я задоволений гравцями, які сьогодні зіграли", – сказав Мальдера.

Мальдера відзначив молодь

Попри поразку, головний тренер збірної України залишився задоволений грою молодих футболістів, які отримали шанс проявити себе.

"Ми побачили багатьох молодих гравців, які можуть бути цінним ресурсом для нашої команди. Крупський, Пономаренко, Краснопір — всі вони сьогодні зіграли дуже хороший матч", – підсумував Мальдера.