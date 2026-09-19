НАБУ открыло дело против экс-тренера "Динамо" за вымогательство денег: что известно
Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило об открытии дела в отношении бывшего главного тренера "Динамо". Речь идет о возможном вымогательстве денег.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное заявление НАБУ в Facebook.
Суть обвинений и передача дела в полицию
Уголовное производство предварительно квалифицировали по ч. 4 ст. 189 УК Украины (вымогательство в особо крупных размерах во время военного положения).
Поскольку дело не входит в полномочия Бюро, 25 августа Специализированная антикоррупционная прокуратура определила подследственность по Главному управлению Нацполиции в Киеве.
Также правоохранители проверяют информацию о неуказании в декларации доходов от рекламного сотрудничества с букмекерской компанией.
О ком идет речь
В заявлении НАБУ не указано имя специалиста - однако, скорее всего, речь идет о легенде киевского клуба Александра Шовковского.
Ранее в СМИ распространялась информация, что специалист требовал от владельца помещения вернуть 250 тысяч долларов, потраченных на ремонт стрелкового тира в Соломенском районе столицы.
Позиция Шовковского: давление и дискредитация
Сам экстренер "Динамо" категорически отверг все обвинения и назвал событие давним имущественным конфликтом вокруг аренды помещения компанией "ТАКТИКА", совладелицей которой является его жена.
"Проверка заявления еще не делает изложенную в нем версию доказанным фактом. Эту публикацию расцениваю как попытку дискредитации меня как публичного лица и депутата Киевсовета и через мое имя оказывать давление на компанию и на следствие", - заявил Шовковский.
Карьера Шовковского
Александр Шовковский является рекордсменом "Динамо" по количеству матчей (637 игр). Вместе с киевлянами он 14 раз выигрывал чемпионат Украины. Со сборной Украины дошел до четвертьфинала чемпионата мира-2006.
Он работал ассистентом в штабе сборной Украины с 2018 по 2022 годы. А с декабря 2023-го по ноябрь 2025-го возглавлял "Динамо".
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