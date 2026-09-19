НАБУ відкрило справу проти екс-тренера "Динамо" за вимагання грошей: що відомо

Суть звинувачень та передача справи до поліції

Кримінальне провадження попередньо кваліфікували за ч. 4 ст. 189 КК України (вимагання в особливо великих розмірах під час воєнного стану).

Оскільки справа не належить до повноважень Бюро, 25 серпня Спеціалізована антикорупційна прокуратура визначила підслідність за Головним управлінням Нацполіції у місті Києві.

Також правоохоронці перевіряють інформацію щодо незазначення в декларації доходів від рекламної співпраці з букмекерською компанією.

Про кого йдеться

В заяві НАБУ не вказано ім'я фахівця - проте швидше за все, йдеться про легенду київського клуба Олександра Шовковського.

Раніше в ЗМІ поширювалась інформація, що фахівець вимагав від власника приміщення повернути 250 тисяч доларів, які були витрачені на ремонт стрілецького тиру в Солом'янському районі столиці.

Позиція Шовковського: тиск та дискредитація

Сам екстренер "Динамо" категорично відкинув усі звинувачення та назвав подію давнім майновим конфліктом довкола оренди приміщення компанією "ТАКТІКА", співвласницею якої є його дружина.

"Перевірка заяви ще не робить викладену в ній версію доведеним фактом. Цю публікацію розцінюю як спробу дискредитації мене як публічної особи та депутата Київради і через моє ім’я чинити тиск на компанію та на слідство", - заявив Шовковський.

Кар'єра Шовковського

Олександр Шовковський є рекордсменом "Динамо" за кількістю матчів (637 ігор). Разом із киянами він 14 разів вигравав чемпіонат України. А із збірною України дійшов до чвертьфінала чемпіонату світу-2006.

Він працював асистентом у штабі збірної України з 2018-го по 2022-й роки. А з грудня 2023-го по листопад 2025-го років очолював "Динамо".