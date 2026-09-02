Мудрик официально сменил клуб в АПЛ и воссоединился с бывшим тренером

Детали перехода

"Тоттенхэм" объявил о подписании Мудрика в последний день трансферного окна. Арендное соглашение рассчитано на весь сезон-2026/27.

Лондонский клуб также получил опцию выкупа украинского футболиста за 88 млн. евро.

Для Мудрика этот переход означает возвращение к работе с Роберто Де Дзерби. Итальянский специалист возглавлял "Шахтер" в сезоне-2021/22, когда украинец стал одним из ключевых футболистов донецкой команды.

"Я очень рад. Не могу дождаться начала тренировок и матчей за клуб. Я очень рад воссоединиться с Роберто Де Дзерби", – заявил Мудрик после перехода.

По словам украинца, его сильными сторонами являются скорость и креативность. Футболист также подчеркнул, что хочет помогать команде как в атаке, так и в обороне.

Что сказал Де Дзерби о Мудрике

Де Дзерби хорошо знает возможности украинского вингера благодаря совместной работе в "Шахтере". Тренер ожидает, что Мудрик поможет команде благодаря скорости и сильной игре один в один.

"У него есть качества, чтобы менять ход матча благодаря своей скорости и способности обыгрывать соперников один в один. Это очень талантливый атакующий игрок", - сказал Де Дзерби.

В то же время наставник "Тоттенхэма" отметил, что будет много требовать от украинца, однако клуб должен помочь ему продемонстрировать свою лучшую версию.