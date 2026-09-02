Мудрик офіційно змінив клуб у АПЛ та возз'єднався з колишнім тренером
Український вінгер Михайло Мудрик офіційно став гравцем "Тоттенхема". 25-річний футболіст виступатиме за лондонський клуб у сезоні-2026/27 на правах оренди.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт клубу.
Деталі переходу
"Тоттенхем" оголосив про підписання Мудрика в останній день трансферного вікна. Орендна угода розрахована на весь сезон-2026/27.
Лондонський клуб також отримав опцію викупу українського футболіста за 88 млн євро.
Для Мудрика цей перехід означає повернення до роботи з Роберто Де Дзербі. Італійський фахівець очолював "Шахтар" у сезоні-2021/22, коли українець став одним із ключових футболістів донецької команди.
"Я дуже радий. Не можу дочекатися початку тренувань та матчів за клуб. Я дуже радий возз'єднатися з Роберто Де Дзербі", - заявив Мудрик після переходу.
За словами українця, його сильними сторонами є швидкість та креативність. Футболіст також наголосив, що хоче допомагати команді як в атаці, так і в обороні.
Що сказав Де Дзербі про Мудрика
Де Дзербі добре знає можливості українського вінгера за спільною роботою в "Шахтарі". Тренер очікує, що Мудрик допоможе команді завдяки швидкості та сильній грі один в один.
"Він має якість, щоб змінювати перебіг матчу завдяки своїй швидкості та здатності обігрувати суперників один в один. Це дуже талановитий атакувальний гравець", - сказав Де Дзербі.
Водночас наставник "Тоттенхема" зазначив, що вимагатиме від українця багато роботи, але клуб має допомогти йому продемонструвати найкращу версію себе.
Раніше ми писали, що Маліновський та Батагов офіційно залишилися без тренера в "Трабзонспорі".