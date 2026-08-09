Моуринью признался, чего не ожидал от Винисиуса, и раскрыл проблему Бернарду Силвы

Первый выход главных звезд

В спарринге в Будапеште "Реал" одолел местный "Ференцварош" со счетом 2:1 благодаря голам Марио Риваса и Карлоса Эспи. Весь поединок в воротах "сливочных" провел украинский голкипер Андрей Лунин.

Матч отметился первым появлением на поле в межсезонье Винисиуса Жуниора и звездного новобранца Бернарду Силвы, поздно вернувшихся к тренировкам из-за участия в чемпионате мира.

Что тренер сказал о Винисиусе

Комментируя игру бразильского вингера, Моуринью положительно оценил продление его контракта с клубом, однако относительно игровой формы высказался без прикрас.

Тренер подчеркнул, что после двух недель тренировок игроки выглядели измотанными. По словам португальца, он и не ожидал, что Винисиус сразу пробежит 50 метров с мячом и забьет гол, ведь процесс возвращения кондиций требует времени.

Жесткий вердикт для Бернарду Силвы

Значительно острее Моуринью оценил состояние португальского полузащитника Бернарду Силвы, который перешел из "Манчестер Сити".

Наставник "сливочных" заявил, что хавбек относится к категории игроков, которые во время каникул полностью выключают режим спортсмена и вообще ничем не занимаются, из-за чего возвращаются с ужасными физическими показателями.

В то же время Моуринью отметил универсализм португальца, который будет критически важен для "Реала" в условиях короткой обоймы и травм Родриго, Эдера Милитао и Ферлана Менди.

Оценить прогресс подопечных наставник мадридцев сможет уже 12 августа в игре против "Депортиво".