Моурінью зізнався, чого не чекав від Вінісіуса, і розкрив проблему Бернарду Сілви

Перший вихід головних зірок

У спарингу в Будапешті "Реал" здолав місцевий "Ференцварош" із рахунком 2:1 завдяки голам Маріо Ріваса та Карлоса Еспі. Увесь поєдинок у воротах "вершкових" провів український голкіпер Андрій Лунін.

Матч відзначився першою появою на полі в міжсезонні Вінісіуса Жуніора та зіркового новобранця Бернарду Сілви, які пізно повернулися до тренувань через участь у чемпіонаті світу.

Що тренер сказав про Вінісіуса

Коментуючи гру бразильського вінгера, Моурінью позитивно оцінив продовження його контракту з клубом, проте щодо ігрової форми висловився без прикрас.

Тренер підкреслив, що після двох тижнів тренувань гравці виглядали виснаженими. За словами португальця, він і не очікував, що Вінісіус одразу пробіжить 50 метрів із м'ячем і заб'є гол, адже процес повернення кондицій потребує часу.

Жорсткий вердикт для Бернарду Сілви

Значно гостріше Моурінью оцінив стан португальського півзахисника Бернарду Сілви, який перейшов з "Манчестер Сіті".

Керманич "вершкових" заявив, що хавбек належить до категорії гравців, які під час канікул повністю вимикають режим спортсмена і взагалі нічим не займаються, через що повертаються із жахливими фізичними показниками.

Водночас Моурінью відзначив універсалізм португальця, який буде критично важливим для "Реала" в умовах короткої обойми та травм Родріго, Едера Мілітао і Ферлана Менді.

Оцінити прогрес підопічних керманич мадридців зможе вже 12 серпня у грі проти "Депортиво".