Моуринью и Мбаппе покорили Ла Лигу: "Реал" получил сразу две награды октября

Моуринью получил награду лучшего тренера

Наставник мадридского "Реала" Жозе Моуринью признан лучшим тренером Ла Лиги по итогам октября.

Под руководством португальского специалиста "сливочные" одержали три победы в трех матчах чемпионата. Особенно важным стал успех в выездном Эль-Классико, где "Реал" обыграл "Барселону" со счетом 2:1 и нанес каталонцам первое поражение в нынешнем розыгрыше Примеры.

Также мадридцы победили "Вильярреал" (4:1) и "Севилью" (1:0). Для Моуринью эта награда стала первой в текущем сезоне.

В тройку лучших тренеров октября также вошли Пеллегрино Матараццо из "Реал" Сосьедад и Диего Симеоне из "Атлетико".

Мбаппе опередил Ямаля и других претендентов

Лучшим футболистом октября в Ла Лиге стал нападающий "Реала" Килиан Мбаппе. Француз также помог мадридцам выиграть все три матча чемпионата в течение месяца.

Форвард отметился двумя голами в поединке с "Севильей", а затем оформил еще один дубль в гостевом Эль-Классико против "Барселоны". Эти результаты помогли "Реалу" сократить отставание от лидера чемпионата.

В голосовании за звание лучшего игрока месяца Мбаппе опередил Ламина Ямаля из "Барселоны", Гонсалу Гедеша из "Реал" Сосьедада, Алекса Гримальдо из "Атлетико" и Матиаса Дитуро из "Эльче".

Реал продолжает борьбу за лидерство

После октябрьских побед мадридский клуб занимает второе место в турнирной таблице Примеры, имея в своем активе 30 очков.

В следующем туре команда Моуринью сыграет на домашнем стадионе против "Сельты". Матч запланирован на 21 ноября.