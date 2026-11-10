Моурінью та Мбаппе підкорили Ла Лігу: "Реал" отримав одразу дві нагороди жовтня

Моурінью отримав нагороду найкращого тренера

Наставника мадридського "Реала" Жозе Моурінью визнали найкращим тренером Ла Ліги за підсумками жовтня.

Під керівництвом португальського фахівця "вершкові" здобули три перемоги у трьох матчах чемпіонату. Особливо важливим став успіх у виїзному Ель-Класіко, де "Реал" обіграв "Барселону" з рахунком 2:1 та завдав каталонцям першої поразки в нинішньому розіграші Прімери.

Також мадридці перемогли "Вільярреал" (4:1) та "Севілью" (1:0). Для Моурінью ця нагорода стала першою в поточному сезоні.

До трійки найкращих тренерів жовтня також увійшли Пеллегріно Матараццо з "Реал" Сосьєдада та Дієго Сімеоне з "Атлетіко".

Мбаппе випередив Ямаля та інших претендентів

Найкращим футболістом жовтня в Ла Лізі став нападник "Реала" Кіліан Мбаппе. Француз також допоміг мадридцям виграти всі три матчі чемпіонату протягом місяця.

Форвард відзначився двома голами у поєдинку із "Севільєю", а згодом оформив ще один дубль у гостьовому Ель-Класіко проти "Барселони". Ці результати допомогли "Реалу" скоротити відставання від лідера чемпіонату.

У голосуванні за звання найкращого гравця місяця Мбаппе випередив Ламіна Ямаля з "Барселони", Гонсалу Гедеша з "Реал" Сосьєдада, Алекса Грімальдо з "Атлетіко" та Матіаса Дітуро з "Ельче".

Реал продовжує боротьбу за лідерство

Після жовтневих перемог мадридський клуб посідає друге місце в турнірній таблиці Прімери, маючи у своєму активі 30 очок.

У наступному турі команда Моурінью зіграє на домашньому стадіоні проти "Сельти". Матч запланований на 21 листопада.