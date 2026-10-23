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Футбол 23 октября 2026, 14:21

Жуткий эпизод в УПЛ: игрока "Кудровки" госпитализировали после столкновения с футболистом "Динамо"

Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Ивана Петряка забрала "скорая" (скриншот по трансляции)
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Матч 10-го тура украинской Премьер-лиги между киевским "Динамо" и "Кудровкой" прервали из-за серьезного инцидента. Футболист команды гостей Иван Петряк получил травму в конце первого тайма и нуждался в срочной помощи медиков.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Что произошло на поле

В конце первой половины встречи Петряк столкнулся с защитником "Динамо" Владиславом Дубинчаком.

В результате жесткого столкновения Петряк не смог самостоятельно встать с газона.

Срочная помощь и госпитализация

С помощью медицинского штаба и футболистов обеих команд игрока на носилках доставили прямо с поля в карету скорой помощи, которая оперативно подъехала к арене, после чего была госпитализирована.

В то же время, защитник киевлян Владислав Дубинчак после оказания помощи сумел продолжить встречу.

После первого тайма "Динамо" ведет в матче со счётом 1:0.

Sport RBC.UA подготовил подробный анонс всех матчей 10-го тура чемпионата Украины.

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