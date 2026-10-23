Жуткий эпизод в УПЛ: игрока "Кудровки" госпитализировали после столкновения с футболистом "Динамо"
Матч 10-го тура украинской Премьер-лиги между киевским "Динамо" и "Кудровкой" прервали из-за серьезного инцидента. Футболист команды гостей Иван Петряк получил травму в конце первого тайма и нуждался в срочной помощи медиков.
Об этом сообщает Sport RBC.UA.
Что произошло на поле
В конце первой половины встречи Петряк столкнулся с защитником "Динамо" Владиславом Дубинчаком.
В результате жесткого столкновения Петряк не смог самостоятельно встать с газона.
Срочная помощь и госпитализация
С помощью медицинского штаба и футболистов обеих команд игрока на носилках доставили прямо с поля в карету скорой помощи, которая оперативно подъехала к арене, после чего была госпитализирована.
В то же время, защитник киевлян Владислав Дубинчак после оказания помощи сумел продолжить встречу.
После первого тайма "Динамо" ведет в матче со счётом 1:0.
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