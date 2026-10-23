Моторошний епізод в УПЛ: гравця "Кудрівки" госпіталізували після зіткнення з футболістом "Динамо"

Що сталося на полі

Наприкінці першої половини зустрічі Петряк зіткнувся головами із захисником "Динамо" Владиславом Дубінчаком.

Унаслідок жорсткого зіткнення Петряк не зміг самостійно підвестися з газону.

Термінова допомога та госпіталізація

За допомогою медичного штабу та футболістів обох команд гравця на ношах доставили просто з поля до карети швидкої допомоги, яка оперативно під'їхала до арени, після чого його шпиталізували.

Водночас захисник киян Владислав Дубінчак після надання допомоги зумів продовжити зустріч.

Після першого тайму "Динамо" веде у матчі з рахунком 1:0.