Молодежная сборная Украины спасла матч с Турцией, но упустила шансы на Евро-2027

Ход матча Украина – Турция

Первый тайм остался за турецкой командой: они забили два мяча. На 12-й минуте Ильхан воспользовался грубой ошибкой Назара Домчака, а на 33-й минуте Хабешоглу удвоил преимущество турецкой команды.

В начале второго тайма украинцы проявили характер: сначала Даниил Кревсун отыграл один мяч, попав в нижний угол. Эта атака, кстати, началась с вбрасывания из-за боковой линии.

Второй мяч украинцы забили на 82-й минуте: Рамик Гаджиев изрядно приложился по мячу из пределов штрафной. Однако времени на спасение сборной Украины уже не хватило – 2:2 в итоге.

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Украина – Турция – 2:2

Голы : Кревсун, 47; Гаджиев, 82 – Э. Ильхан, 12; Хабешоглу, 33.

Турнирные перспективы Украины U-21

К сожалению, ничья с Турцией не оставила Украине даже теоретические шансы на продолжение борьбы за выход в финальную часть турнира. Украинская команда провела 7 матчей в этом квалификационном турнире и набрала 9 баллов. Столько же очков у Турции.

Даже если предположить, что турки проиграют в последнем туре, а Украина выиграет, то по равенству очков первым показателем сравнения есть личные встречи. Кроме сегодняшней ничьей, Украина проигрывала Турции в этом отборе (0:1), следовательно, по равенству баллов Турция все равно будет иметь приоритет.

Турнирная таблица группы H