Молодіжна збірна України врятувала матч з Туреччиною, але втратила шанси на Євро-2027

Хід матчу Україна – Туреччина

Перший тайм залишився за турецькою командою: вони забили два м'ячі. На 12-й хвилині Ільхан скористався грубою помилкою Назара Домчака, а на 33-й хвилині Хабешоглу подвоїв перевагу турецької команди.

На початку другого тайму українці проявили характер: спочатку Данило Кревсун відіграв одного м'яча, поціливши в нижній кут. Ця атака, до речі, розпочалася з вкидання з-за бокової лінії.

Другий м'яч українці забили на 82-й хвилині: Рамік Гаджиєв добряче приклався по м'ячу з меж штрафного майданчику. Однак часу на порятунок збірній України вже не вистачило – 2:2 у підсумку.

Євро-2027 U-21. Відбірковий цикл

Україна – Туреччина – 2:2

Голи: Кревсун, 47; Гаджиєв, 82 – Е. Ільхан, 12; Хабешоглу, 33.

Турнірні перспективи України U-21

На жаль, нічия із Туреччиною не залишила Україні навіть теоретичних шансів на продовження боротьби за вихід до фінальної частини турніру. Українська команда провела 7 матчів у цьому кваліфікаційному турнірі і набрала 9 балів. Стільки ж очок має і Туреччина.

Навіть якщо припустити, що турки програють в останньому турі, а Україна виграє, то за рівністю очок першим показником порівняння є особисті зустрічі. Окрім сьогоднішньої нічиєї, Україна програвала Туреччині у цьому відборі (0:1), відтак за рівністю балів Туреччина все одно матиме пріоритет.

Турнірна таблиця групи H