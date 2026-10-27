"Милан" договорился о новом контракте со звездным хавбеком до 2031 года

Пулишич останется в "Милане"

"Милан" достиг устной договоренности с вингером по подписанию нового долгосрочного контракта. По информации Фабрицио Романо, соглашение будет действовать до июня 2031 года.

Стороны договорились о продолжении сотрудничества, однако официально о подписании контракта еще не объявляли. Действующее соглашение 28-летнего американца с "Россонери" рассчитано до лета 2027-го года.

Статистика Пулишича в текущем сезоне

Пулишич выступает за "Милан" с июля 2023 года, когда перешел из лондонского "Челси" за 20,8 миллиона евро.

В текущем сезоне онгер провел за итальянский клуб семь матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Позиция "Милана" в Серии А

После стартовых туров чемпионата Италии "Милан" занимает четвертое место в Серии А, имея в своем активе 18 очков.

Следующий матч команда Рубена Аморима проведет 28 октября против "Болоньи".