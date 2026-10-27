"Мілан" домовився про новий контракт із зірковим хавбеком до 2031 року

Пулішич залишиться в "Мілані"

"Мілан" досяг усної домовленості з вінгером щодо підписання нового довгострокового контракту. За інформацією Фабріціо Романо, угода діятиме до червня 2031-го року.

Наразі сторони домовилися про продовження співпраці, однак офіційно про підписання контракту ще не оголошували. Чинна угода 28-річного американця з "россонері" розрахована до літа 2027-го року.

Статистика Пулішича в поточному сезоні

Пулішич виступає за "Мілан" із липня 2023-го року, коли перейшов із лондонського "Челсі" за 20,8 мільйона євро.

У поточному сезоні вінгер провів за італійський клуб сім матчів, у яких забив два голи та віддав одну результативну передачу.

Позиція "Мілана" в Серії А

Після стартових турів чемпіонату Італії "Мілан" посідає четверте місце в Серії А, маючи у своєму активі 18 очок.

Наступний матч команда Рубена Аморіма проведе 28 жовтня проти "Болоньї".