"Мы играли двумя мячами": легенда "Динамо" рассказал, как Лобановский сделал его командным игроком
Бывший нападающий киевского "Динамо" Виктор Хлус рассказал, как требования Валерия Лобановского изменили его стиль игры. Вместо индивидуальных действий, футболист сосредоточился на командном взаимодействии и дисциплине.
Об этом Виктор Хлус рассказал в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA.
Лобановский приучил играть на команду
Виктор Хлус вспомнил, что если раньше у него была свобода действий и мог самостоятельно обыгрывать нескольких соперников, то после перехода к основе "Динамо" от него требовали быстрее принимать решение и не передерживать мяч. В том числе и потому, что он был частью команды, в которой хватало звезд.
По словам Хлуса, новые требования стали для него серьезным изменением. Одними из приучавших нападающего к другому стилю игры были опытные партнеры, а Валерий Лобановский неоднократно обращал внимание на чрезмерное увлечение футболиста мячом.
"Лобановский иногда после игры даже говорил: "Мы сегодня играли двумя мячами. Один был у Хлуса, а второй – у других», – рассказал бывший футболист.
Хлус признал, что под влиянием тренера стал гораздо более командным игроком. Хотя его личные свойства уже не развивались так, как до этого, он совершенствовал мастерство благодаря содействию с партнерами.
Чем Лобановский опережал свое время
Хлус также отметил высокие требования Лобановского к физической готовности и дисциплине футболистов. По его мнению, тренер был новатором, одним из первых в советском футболе активно внедрявшим принципы тотального футбола.
Эта система предполагала интенсивный прессинг и коллективный отбор мяча в разных зонах поля. Важной составляющей было и активное участие крайних защитников в атаках.
"Он подбирал футболистов, которые могли работать от одной бровки к другой, выполнять огромный объем работы. Все это требовало большой физической готовности и дисциплины", – объяснил Хлус.
Ранее Виктор Хлус также рассказал об упадке ветеранского футбола в Киеве за последние годы. Полное интервью легенды "Динамо" читайте по ссылке.