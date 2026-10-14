"Ми грали двома м’ячами": легенда "Динамо" розповів, як Лобановський зробив його командним гравцем

Лобановський привчив грати на команду

Віктор Хлус пригадав, що якщо раніше він мав свободу дій і міг самостійно обігрувати кількох суперників, то після переходу до основи "Динамо" від нього вимагали швидше ухвалювати рішення та не перетримувати м’яч. Зокрема і тому, що він був частиною команди, в якій вистачало зірок.

За словами Хлуса, нові вимоги стали для нього серйозною зміною. Одними з тих, хто привчав нападника до іншого стилю гри, були досвідчені партнери, а Валерій Лобановський неодноразово звертав увагу на надмірне захоплення футболіста м’ячем.

"Лобановський іноді після гри навіть казав: "Ми сьогодні грали двома м’ячами. Один був у Хлуса, а другий - у інших", - розповів колишній футболіст.

Хлус визнав, що під впливом тренера став значно більш командним гравцем. Хоча його індивідуальні якості вже не розвивалися так, як раніше, він удосконалював майстерність завдяки взаємодії з партнерами.

Чим Лобановський випереджав свій час

Хлус також наголосив на високих вимогах Лобановського до фізичної готовності та дисципліни футболістів. На його думку, тренер був новатором, який одним із перших у радянському футболі активно впроваджував принципи тотального футболу.

Ця система передбачала інтенсивний пресинг і колективний відбір м’яча в різних зонах поля. Важливою складовою була й активна участь крайніх захисників в атаках.

"Він підбирав футболістів, які могли працювати від однієї бровки до іншої, виконувати величезний обсяг роботи. Усе це вимагало великої фізичної готовності та дисципліни", - пояснив Хлус.