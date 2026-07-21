Месси проигнорировал парад для болельщиков в Аргентине

Почему Месси не поехал в Буэнос-Айрес?

Сборная Аргентины вернулась домой с серебряными медалями чемпионата мира по футболу, однако в Буэнос-Айрес доехали не все игроки команды. Местные журналисты и болельщики обратили внимание, что на автобусе, который вез футболистов по улицам аргентинской столицы, отсутствует Лионель Месси.

Goal.com утверждает, что 39-летний лидер аргентинской сборной решил не лететь с командой домой, а остался в США. Вместо Буэнос-Айреса Месси отправился в Майами, где проживает в последние годы и выступает за клуб "Интер" (Майами).

В итоге на параде перед болельщиками появились только главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони и 16 футболистов команды.

Сообщается, что Месси все-таки приедет в Аргентину, но позже. Местом визита форварда станет его родной город Росарио.

Как Месси сыграл на ЧМ-2026

Несмотря на свой возраст, Месси был одним из лучших в составе сборной Аргентины на этом турнире. Он забил 8 мячей на турнире.

Лионель Месси на ЧМ-2026 отличился в воротах Алжира (3 мяча), Австрии (2 мяча), а также совершил по одному точному удару в матчах против Иордании, Кабо-Верде и Египта.

В четвертьфинале, полуфинале и финале Месси не забивал, но именно его две результативные передачи помогли Аргентине выйти в финал, одержав волевую победу над Англией (2:1).

В общей сложности, Месси сыграл 210 матчей за сборную Аргентины и забил 125 мячей.