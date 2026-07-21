Мессі проігнорував парад для вболівальників в Аргентині

Чому Мессі не поїхав до Буенос-Айреса?

Збірна Аргентини повернулася додому зі срібними медалями чемпіонату світу з футболу, однак до Буенос-Айреса доїхали не всі гравці команди. Місцеві журналісти та вболівальники звернули увагу, що на автобусі, який віз футболістів вулицями аргентинської столиці, відсутній Ліонель Мессі.

Goal.com стверджує, що 39-річний лідер аргентинської збірної вирішив не летіти із командою додому, а залишився у США. Замість Буенос-Айреса Мессі вирушив до Маямі, де проживає останніми роками та виступає за клуб "Інтер" (Маямі).

У підсумку, на параді перед вболівальниками з'явилися лише головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні та 16 футболістів команди.

Повідомляється, що Мессі все ж приїде до Аргентини, але пізніше. Місцем візиту форварда буде його рідне місто Росаріо.

Як Мессі зіграв на ЧС-2026

Попри свій вік, Мессі був одним з найкращих у складі збірної Аргентини на цьому турнірі. Він забив 8 м'ячів на турнірі.

Ліонель Мессі на ЧС-2026 відзначився у воротах Алжиру (3 м'ячі), Австрії (2 м'ячі), а також здійснив по одному влучному удару у матчах проти Йорданії, Кабо-Верде та Єгипту.

У чвертьфіналі, півфіналі та фіналі Мессі не забивав, але саме його дві результативні передачі допомогли Аргентині вийти до фіналу, здобувши вольову перемогу над Англією (2:1).

Загалом, Мессі зіграв 210 матчів за збірну Аргентини і забив 125 м'ячів.