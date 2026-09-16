Месси неожиданно получил вызов в сборную Аргентины после завершения карьеры

Расписание матчей и грандиозное чествование капитана

Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) заранее согласовала возвращение Лео, чтобы устроить ему заслуженное уважение после того, как 31 августа он объявил о завершении международной карьеры.

Перед финальным аккордом аргентинцы проведут серию товарищеских игр – 30 сентября против Боливии и 3 октября – против Буркина-Фасо. А уже 6 октября состоится прощальный матч Месси против Бенина.

Как отметил глава AFA Клаудио Тапия, на игру против Бенина вместе с семьями приглашены все игроки, которые боролись вместе с Месси титул чемпионов мира 2022 года в Катаре.

Величественное наследие Месси в национальной команде

В общей сложности в футболке сборной Аргентины легендарный нападающий провел 207 матчей, отличившись 125 голами и 68 результативными передачами.

Последним официальным турниром в карьере Месси стал ЧМ-2026, где Аргентина завоевала "серебро", уступив в финале Испании в дополнительное время. С 21-м голом на мундиалях Месси занимает второе место в истории чемпионатов мира, уступая лишь Мбаппе.