Месси неожиданно получил вызов в сборную Аргентины после завершения карьеры
39-летний нападающий Лионель Месси получил вызов в сборную Аргентины на ближайшие товарищеские поединки. Матч против Бенина, который состоится на стадионе в Буэнос-Айресе, станет для капитана Альбиселеста официальным прощальным поединком в национальной команде.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальное сообщение сборной Аргентины.
Расписание матчей и грандиозное чествование капитана
Аргентинская футбольная ассоциация (AFA) заранее согласовала возвращение Лео, чтобы устроить ему заслуженное уважение после того, как 31 августа он объявил о завершении международной карьеры.
Перед финальным аккордом аргентинцы проведут серию товарищеских игр – 30 сентября против Боливии и 3 октября – против Буркина-Фасо. А уже 6 октября состоится прощальный матч Месси против Бенина.
Как отметил глава AFA Клаудио Тапия, на игру против Бенина вместе с семьями приглашены все игроки, которые боролись вместе с Месси титул чемпионов мира 2022 года в Катаре.
Величественное наследие Месси в национальной команде
В общей сложности в футболке сборной Аргентины легендарный нападающий провел 207 матчей, отличившись 125 голами и 68 результативными передачами.
Последним официальным турниром в карьере Месси стал ЧМ-2026, где Аргентина завоевала "серебро", уступив в финале Испании в дополнительное время. С 21-м голом на мундиалях Месси занимает второе место в истории чемпионатов мира, уступая лишь Мбаппе.
Ранее мы сообщали, что экс-звезда "Реала" объявил о завершении карьеры в сборной.