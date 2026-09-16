Мессі несподівано отримав виклик до збірної Аргентини після завершення кар'єри

Розклад матчів та грандіозне вшанування капітана

Аргентинська футбольна асоціація (AFA) заздалегідь узгодила повернення Лео, аби влаштувати йому заслужену шану після того, як 31 серпня він оголосив про завершення міжнародної кар'єри.

Перед фінальним акордом аргентинці проведуть серію товариських ігор - 30 вересня проти Болівії та 3 жовтня - проти Буркіна-Фасо. А вже 6 жовтня відбудеться прощальний матч Мессі проти Беніну.

Як зазначив очільник AFA Клаудіо Тапія, на гру проти Беніну разом із родинами запрошено всіх гравців, які виборювали разом із Мессі титул чемпіонів світу 2022 року в Катарі.

Велична спадщина Мессі в національній команді

Загалом у футболці збірної Аргентини легендарний нападник провів 207 матчів, відзначившись 125 голами та 68 результативними передачами.

Останнім офіційним турніром у кар’єрі Мессі став ЧС-2026, де Аргентина виборола "срібло", поступившись у фіналі Іспанії у додатковий час. Із 21-м голом на мундіалях Мессі посідає друге місце в історії чемпіонатів світу, поступаючись лише Мбаппе.