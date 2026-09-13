Меньшинство – не преграда: "Манчестер Сити" вдесятером одолел "Манчестер Юнайтед"

Ход матча МЮ – "Манчестер Сити"

Команды начали встречу осторожно, но уже в первом тайме игра получила неожиданный поворот. На 23-й минуте Фил Фоден был удален за удар Бруну Фернандеша. Арбитр Майкл Оливер показал англичанину прямую красную карточку, а решение осталось в силе после просмотра VAR.

Таким образом, "Манчестер Сити" большую часть матча должен играть в меньшинстве. Однако "Юнайтед" не сумел воспользоваться численным преимуществом и создать достаточное количество моментов у ворот Джанлуиджи Доннаруммы.

После перерыва "горожане" даже нашли возможность забить. На 60-й минуте Эрлинг Голанд воспользовался передачей партнеров и отправил мяч в сетку. Гол сначала проверяли с помощью VAR на предмет офсайда, но взятие ворот было засчитано.

"Манчестер Юнайтед" пытался отыграться. Одним из лучших моментов хозяев стал удар Кобби Мейну, после которого мяч попал в штангу. В конце встречи "красные дьяволы" также имели возможность спасти матч, но Доннарумма сыграл надежно.

В итоге "Манчестер Сити" удержал победу 1:0 и завоевал три очка в принципиальном дерби.

Как команды начали сезон

Для "Манчестер Юнайтед" это уже второе поражение в четырех турах чемпионата. Команда Майкла Каррика стартовала с неудачи против новичка АПЛ "Галл Сити" - 0:2, после чего разгромила "Ипсвич" 5:2. В третьем туре манкунианцы сыграли вничью с "Эвертоном" - 2:2, потеряв победу после гола Айнсли Мейтленд-Найлза на 90+6-й минуте.

"Манчестер Сити", напротив, к дерби подходил со стопроцентным результатом. Команда Энцо Марески последовательно победила "Борнмут" (2:1), "Кристал Пэлас" (4:1) и "Ковентри Сити" (1:0).

Турнирное положение в АПЛ

После победы в дерби "Манчестер Сити" набрал 12 очков из 12 возможных и имеет четыре победы подряд. По дополнительным показателям команда занимает второе место, уступая Арсеналу, который также имеет 12 очков, но лучшую разницу забитых и пропущенных мячей.

"Манчестер Юнайтед" остается с 4 очками после четырех туров и находится в нижней части первой половины таблицы. Для команды Каррика это уже второе поражение на старте сезона, в то время как "Сити" продолжает борьбу за лидерство без потери очков.