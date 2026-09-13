Меншість – не перепона: "Манчестер Сіті" вдесятьох здолав "Манчестер Юнайтед"

Хід матчу МЮ – "Манчестер Сіті"

Команди розпочали зустріч обережно, але вже в першому таймі гра отримала несподіваний поворот. На 23-й хвилині Філ Фоден був вилучений за удар Бруну Фернандеша. Арбітр Майкл Олівер показав англійцю пряму червону картку, а рішення залишилося чинним після перегляду VAR.

Таким чином, "Манчестер Сіті" більшу частину матчу мав грати в меншості. Однак "Юнайтед" не зумів скористатися чисельною перевагою та створити достатньо моментів біля воріт Джанлуїджі Доннарумми.

Після перерви "містяни" навіть знайшли можливість забити. На 60-й хвилині Ерлінг Голанд скористався передачею партнерів і відправив м'яч у сітку. Гол спочатку перевіряли за допомогою VAR на предмет офсайду, але взяття воріт було зараховано.

"Манчестер Юнайтед" намагався відігратися. Одним із найкращих моментів господарів став удар Коббі Мейну, після якого м'яч влучив у стійку. Наприкінці зустрічі "червоні дияволи" також мали нагоди врятувати матч, але Доннарумма зіграв надійно.

У підсумку "Манчестер Сіті" втримав перемогу 1:0 і здобув три очки в принциповому дербі.

Як команди розпочали сезон

Для "Манчестер Юнайтед" це вже друга поразка у чотирьох турах чемпіонату. Команда Майкла Карріка стартувала з невдачі проти новачка АПЛ "Галл Сіті" – 0:2, після чого розгромила "Іпсвіч" 5:2. У третьому турі манкуніанці зіграли внічию з "Евертоном" – 2:2, втративши перемогу після гола Айнслі Мейтленд-Найлза на 90+6-й хвилині.

"Манчестер Сіті", навпаки, до дербі підходив зі стовідсотковим результатом. Команда Енцо Марески послідовно перемогла "Борнмут" (2:1), "Крістал Пелас" (4:1) та "Ковентрі Сіті" (1:0).

Турнірне становище в АПЛ

Після перемоги в дербі "Манчестер Сіті" набрав 12 очок із 12 можливих і має чотири перемоги поспіль. За додатковими показниками команда посідає друге місце, поступаючись "Арсеналу", який також має 12 очок, але кращу різницю забитих і пропущених м'ячів.

"Манчестер Юнайтед" залишається з 4 очками після чотирьох турів і наразі розташовується в нижній частині першої половини таблиці. Для команди Карріка це вже друга поразка на старті сезону, тоді як "Сіті" продовжує боротьбу за лідерство без втрати очок.