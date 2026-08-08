Мегатрансфер в АПЛ: Гимараеш официально перешел в "Арсенал"

Соглашение и перепись рекордных списков

Бруно Гимараеш заключил с "канонирами" контракт по схеме "4+1" - на четыре года с возможностью продления еще на один сезон. Для "Арсенала" трансфер бразильца стоимостью 87,5 млн евро стал вторым самым дорогим в истории.

Больше лондонцы платили только за Деклана Райса (116,6 млн евро в сезоне-2023/24).

Распродажа лидеров в "Ньюкасле"

Для "сорок" уход Гимараэша стал очередной болезненной утратой в текущее трансферное окно. Клуб уже покинули Сандро Тонали и Энтони Гордон. Продажа бразильца за 87,5 млн евро стала третьей по сумме в клубной истории "сорок".

Топ-5 самых дорогих продаж в истории "Ньюкасла" сейчас выглядят так:

Александер Исак - 145 млн евро (в "Ливерпуль", 2025/26) Сандро Тонали - 108 млн евро (в "Тоттенгэме", 2026/27) Бруно Гимараеш - 87,5 млн евро (в "Арсенал", 2026/27) Энтони Гордон - 80 млн евро (у "Барселона", 2026/27) Эллиот Андерсон - 41,2 млн евро (в "Ноттингем Форест", 2024/25)

В прошлом сезоне Гимараеш демонстрировал отличную производительность, забив 9 голов и отдав 8 ассистов в 41 матче во всех турнирах.