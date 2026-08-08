Мегатрансфер в АПЛ: Гімараеш офіційно перейшов в "Арсенал"
Лондонський "Арсенал" підтвердив завершення одного з найгучніших трансферів літа. Склад чинних чемпіонів Англії поповнив центральний півзахисник Бруно Гімараеш.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційні ресурси ФК "Арсенал".
Угода та перепис рекордних списків
Бруно Гімараеш уклав із "канонірами" контракт за схемою "4+1" - на чотири роки з можливістю продовження ще на один сезон. Для "Арсенала" трансфер бразильця вартістю 87,5 млн євро став другим найдорожчим в історії.
Більше лондонці сплачували лише за Деклана Райса (116,6 млн євро в сезоні-2023/24).
Розпродаж лідерів у "Ньюкаслі"
Для "сорок" відхід Гімараеша став черговою болючою втратою у поточне трансферне вікно. Клуб уже залишили Сандро Тоналі та Ентоні Гордон. Продаж бразильця за 87,5 млн євро став третім за сумою у клубній історії "сорок".
Топ-5 найдорожчих продажів в історії "Ньюкасла" зараз виглядають так:
- Александер Ісак - 145 млн євро (у "Ліверпуль", 2025/26)
- Сандро Тоналі - 108 млн євро (у "Тоттенгем", 2026/27)
- Бруно Гімараеш - 87,5 млн євро (в "Арсенал", 2026/27)
- Ентоні Гордон - 80 млн євро (у "Барселону", 2026/27)
- Елліот Андерсон - 41,2 млн євро (у "Ноттінгем Форест", 2024/25)
У минулому сезоні Гімараеш демонстрував відмінну продуктивність, забивши 9 голів та віддавши 8 асистів у 41 матчі в усіх турнірах.
Раніше ми повідомляли, що "Ліверпуль" домовився про оренду капітана "Барселони" Рональда Араухо.