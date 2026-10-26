Мбаппе, Ямаль или Кейн: где и когда смотреть вручение "Золотого мяча"

Что известно о предстоящей церемонии

В этом году произошли изменения в условиях оценки лучших футболистов и футболисток.

"Каждый избиратель определяет своих фаворитов, опираясь на три установленных критерия: индивидуальные и решающие выступления, коллективные достижения и завоеванные трофеи, а также поведение и соблюдение принципов честной игры как на поле, так и вне его", - говорится в сообщении организаторов.

Также важно помнить, что помимо собственно "Золотого мяча" на церемонии также будут определены победители еще в ряде номинаций. Да, будут определены лучшая футболистка, лучшие молодые игрок и игрок, лучшие мужские и женские клубы, тренеры и голкиперы.

Кто претендует на награду

В краткий список претендентов на эту награду в 2026 году попали следующие 30 футболистов:

Джуд Беллингем (Англия, "Реал")

Пау Кубарси (Испания, "Барселона")

Марк Кукурелья (Испания, "Челси"/"Реал")

Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)

Луис Диас (Колумбия, "Бавария")

Бруно Фернандеш (Португалия, "Манчестер Юнайтед")

Габриэл (Бразилия, "Арсенал")

Эрлинг Холанд (Норвегия, "Манчестер Сити")

Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ)

Гарри Кейн (Англия, "Бавария")

Хвича Кварацхелия (Грузия, ПСЖ)

Ламин Ямаль (Испания, "Барселона")

Садио Мане (Сенегал, "Аль-Наср")

Маркиньос (Бразилия, ПСЖ)

Лаутаро Мартинес (Аргентина, "Интер")

Килиан Мбаппе (Франция, "Реал")

Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ)

Лионель Месси (Аргентина, "Интер" Майами)

Жоау Невеш (Португалия, ПСЖ)

Майкл Олисе (Франция, "Бавария")

Вильян Пачо (Эквадор, ПСЖ)

Хулиан Киньонес (Мексика, "Аль-Кадисия")

Деклан Райс (Англия, "Арсенал")

Родри (Испания, "Манчестер Сити"/"Барселона")

Фабиан Руис (Испания, ПСЖ)

Уильям Салиба (Франция, "Арсенал")

Ферран Торрес (Испания, "Барселона"/ПСЖ)

Дайо Упамекано (Франция, "Бавария")

Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал")

Витинья (Португалия, ПСЖ)

Однако главными претендентами на "Золотой мяч" именно нападающий "Реала" Килиан Мбаппе, вингер "Барселоны" Ламин Ямаль и форвард "Баварии" Харри Кейн.

В сезоне-2025/26 Кейн завоевал "Золотую бутсу" европейского футбола и выиграл Бундеслигу с "Баварией". Против него играет то, что в Лиге чемпионов с клубом и чемпионате мира со сборной англичанин остановился на стадии полуфинала.

Ламин Ямаль является победителем чемпионата мира (хоть и отметился лишь одним голом на мундиале) и чемпионом Испании. Из минусов – вылет "Барселоны" из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала.

И, наконец, Килиан Мбаппе - нападающий, в этом сезоне вообще не имеющий командного трофея (полуфиналист чемпионата мира, вицечемпион Испании и вылет из четвертьфинала Лиги чемпионов. Впрочем, именно Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЛЧ и стал лучшим бомбардиром в истории мунди.

Где и когда можно посмотреть церемонию

Начало торжественного мероприятия от France Football запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляция мероприятия будет представлена ​​на видеосервисе DAZN.