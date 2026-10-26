Мбаппе, Ямаль или Кейн: где и когда смотреть вручение "Золотого мяча"
Уже в понедельник, 26 октября, в Лондоне пройдет церемония вручения "Золотого мяча". Как всегда, перечень претендентов на награду состоит из 30 участников, но главными фаворитами являются три звезды европейского футбола.
Где и когда можно будет посмотреть церемонию вручения главной индивидуальной награды, рассказывает Sport RBC.UA.
Что известно о предстоящей церемонии
В этом году произошли изменения в условиях оценки лучших футболистов и футболисток.
"Каждый избиратель определяет своих фаворитов, опираясь на три установленных критерия: индивидуальные и решающие выступления, коллективные достижения и завоеванные трофеи, а также поведение и соблюдение принципов честной игры как на поле, так и вне его", - говорится в сообщении организаторов.
Также важно помнить, что помимо собственно "Золотого мяча" на церемонии также будут определены победители еще в ряде номинаций. Да, будут определены лучшая футболистка, лучшие молодые игрок и игрок, лучшие мужские и женские клубы, тренеры и голкиперы.
Кто претендует на награду
В краткий список претендентов на эту награду в 2026 году попали следующие 30 футболистов:
- Джуд Беллингем (Англия, "Реал")
- Пау Кубарси (Испания, "Барселона")
- Марк Кукурелья (Испания, "Челси"/"Реал")
- Усман Дембеле (Франция, ПСЖ)
- Луис Диас (Колумбия, "Бавария")
- Бруно Фернандеш (Португалия, "Манчестер Юнайтед")
- Габриэл (Бразилия, "Арсенал")
- Эрлинг Холанд (Норвегия, "Манчестер Сити")
- Ашраф Хакими (Марокко, ПСЖ)
- Гарри Кейн (Англия, "Бавария")
- Хвича Кварацхелия (Грузия, ПСЖ)
- Ламин Ямаль (Испания, "Барселона")
- Садио Мане (Сенегал, "Аль-Наср")
- Маркиньос (Бразилия, ПСЖ)
- Лаутаро Мартинес (Аргентина, "Интер")
- Килиан Мбаппе (Франция, "Реал")
- Нуну Мендеш (Португалия, ПСЖ)
- Лионель Месси (Аргентина, "Интер" Майами)
- Жоау Невеш (Португалия, ПСЖ)
- Майкл Олисе (Франция, "Бавария")
- Вильян Пачо (Эквадор, ПСЖ)
- Хулиан Киньонес (Мексика, "Аль-Кадисия")
- Деклан Райс (Англия, "Арсенал")
- Родри (Испания, "Манчестер Сити"/"Барселона")
- Фабиан Руис (Испания, ПСЖ)
- Уильям Салиба (Франция, "Арсенал")
- Ферран Торрес (Испания, "Барселона"/ПСЖ)
- Дайо Упамекано (Франция, "Бавария")
- Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал")
- Витинья (Португалия, ПСЖ)
Однако главными претендентами на "Золотой мяч" именно нападающий "Реала" Килиан Мбаппе, вингер "Барселоны" Ламин Ямаль и форвард "Баварии" Харри Кейн.
- В сезоне-2025/26 Кейн завоевал "Золотую бутсу" европейского футбола и выиграл Бундеслигу с "Баварией". Против него играет то, что в Лиге чемпионов с клубом и чемпионате мира со сборной англичанин остановился на стадии полуфинала.
- Ламин Ямаль является победителем чемпионата мира (хоть и отметился лишь одним голом на мундиале) и чемпионом Испании. Из минусов – вылет "Барселоны" из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала.
- И, наконец, Килиан Мбаппе - нападающий, в этом сезоне вообще не имеющий командного трофея (полуфиналист чемпионата мира, вицечемпион Испании и вылет из четвертьфинала Лиги чемпионов. Впрочем, именно Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЛЧ и стал лучшим бомбардиром в истории мунди.
Где и когда можно посмотреть церемонию
Начало торжественного мероприятия от France Football запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляция мероприятия будет представлена на видеосервисе DAZN.
Ранее мы рассказывали, что о своих шансах на получение "Золотого мяча" в этом году говорили Ламин Ямаль и Килиан Мбаппе .