Мбаппе, Ямаль чи Кейн: де і коли дивитися вручення "Золотого м'яча"

Що відомо про майбутню церемонію

Цього року відбулись зміни в критеріях оцінювання найкращих футболістів і футболісток.

"Кожен виборець визначає своїх фаворитів, спираючись на три встановлені критерії: індивідуальні та вирішальні виступи, колективні досягнення та завойовані трофеї, а також поведінку та дотримання принципів чесної гри як на полі, так і поза ним", - йдеться в повідомленні організаторів.

Також важливо пам'ятати, що крім власне "Золотого м'яча", на церемонії також будуть визначені переможці ще в низці номінацій. Так, будуть визначені найкраща футболістка, найкращі молоді гравець та гравчиня, найкращі чоловічі та жіночі клуби, тренери та голкіпери.

Хто претендує на нагороду

До короткого списку претендентів на цю нагороду в 2026-му році потрапили наступні 30 футболістів:

Джуд Беллінгем (Англія, "Реал")

Пау Кубарсі (Іспанія, "Барселона")

Марк Кукурелья (Іспанія, "Челсі"/"Реал")

Усман Дембеле (Франція, ПСЖ)

Луїс Діас (Колумбія, "Баварія")

Бруну Фернандеш (Португалія, "Манчестер Юнайтед")

Габріел (Бразилія, "Арсенал")

Ерлінг Холанд (Норвегія, "Манчестер Сіті")

Ашраф Хакімі (Марокко, ПСЖ)

Гаррі Кейн (Англія, "Баварія")

Хвіча Кварацхелія (Грузія, ПСЖ)

Ламін Ямаль (Іспанія, "Барселона")

Садіо Мане (Сенегал, "Аль-Наср")

Маркіньос (Бразилія, ПСЖ)

Лаутаро Мартінес (Аргентина, "Інтер")

Кіліан Мбаппе (Франція, "Реал")

Нуну Мендеш (Португалія, ПСЖ)

Ліонель Мессі (Аргентина, "Інтер" Маямі)

Жоау Невеш (Португалія, ПСЖ)

Майкл Олісе (Франція, "Баварія")

Вільян Пачо (Еквадор, ПСЖ)

Хуліан Кіньонес (Мексика, "Аль-Кадісія")

Деклан Райс (Англія, "Арсенал")

Родрі (Іспанія, "Манчестер Сіті"/"Барселона")

Фабіан Руїс (Іспанія, ПСЖ)

Вільям Саліба (Франція, "Арсенал")

Ферран Торрес (Іспанія, "Барселона"/ПСЖ)

Дайо Упамекано (Франція, "Баварія")

Вінісіус Жуніор (Бразилія, "Реал")

Вітінья (Португалія, ПСЖ)

Проте головними претендентами на "Золотий м'яч" є саме нападник "Реала" Кіліан Мбаппе, вінгер "Барселони" Ламін Ямаль та форвард "Баварії" Харрі Кейн.

У сезоні-2025/26 Кейн здобув "Золоту бутсу" європейського футболу та виграв Бундеслігу з "Баварією". Проти нього грає те, що в Лізі чемпіонів з клубом та на чемпіонаті світу зі збірною англієць зупинився на стадії півфіналу.

Ламін Ямаль, натомість, є переможцем чемпіонату світу (хоч і відзначився лише одним голом на мундіалі) та чемпіоном Іспанії. З мінусів - виліт "Барселони" з Ліги чемпіонів на стадії чвертьфіналу.

І, нарешті, Кіліан Мбаппе - нападник, який цього сезону взагалі не має якогось командного трофею (півфіналіст чемпіонату світу, віцечемпіон Іспанії та виліт з чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Втім, саме Мбаппе став найкращим бомбардиром ЛЧ та став найкращим бомбардиром в історії мундіалів.

Де та коли можна подивитися церемонію

Початок урочистого заходу від France Football запланований на 22:00 за київським часом.

Відеотрансляція заходу буде представлена ​​на відеосервісі DAZN.