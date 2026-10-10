Почти восемь часов футбольной драмы: "Колос" вырвал победу над "Эпицентром" в матче УПЛ

Обмен голами и многочасовая пауза

Поединок в Ковалевке должен был начаться в 13:00, однако из-за воздушной тревоги стартовый свисток прозвучал с 40-минутным опозданием.

Впоследствии командам снова пришлось покинуть поле из-за угрозы воздушной атаки.

На 25-й минуте хозяева открыли счет. Александр Демченко выполнил подачу с правого фланга, а Денис Ндукве ударом головой отправил мяч в ворота соперника.

Впрочем, уже через восемь минут "Эпицентр" восстановил равновесие. Евгений Запорожец перехватил мяч в центре поля, продвинулся вперед и отдал передачу Артему Козаку, точно пробившему мимо голкипера.

После этого матч снова прервали из-за воздушной тревоги. Очередная вынужденная пауза длилась почти четыре часа, поэтому футболисты смогли продлить встречу только вечером.

Пенальти и дубль принесли "Колосу" победу

После возобновления игры команды долгое время не могли изменить счет. Решающий момент наступил на 79-й минуте, когда арбитр назначил пенальти в ворота гостей.

Одиннадцатиметровый реализовал Александр Демченко, второй раз выведя "Колос" вперед.

В компенсированное время хозяева окончательно закрепили преимущество. На 90+4-й минуте вратарь "Эпицентра" Никита Федотов допустил ошибку, оставив свои ворота при попытке помочь команде отыграться.

Этим воспользовался Денис Ндукве, завершивший быструю атаку и оформивший дубль.

"Колос" – "Эпицентр" – 3:1 (1:1)

В следующем туре УПЛ "Колос" сыграет на выезде против донецкого "Шахтера". Матч запланирован на 17 октября в 18.00. "Эпицентр" также проведет следующую встречу в гостях – против львовских "Карпат" 18 октября в 18:00.