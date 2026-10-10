Майже вісім годин футбольної драми: "Колос" вирвав перемогу над "Епіцентром" у матчі УПЛ

Обмін голами та багатогодинна пауза

Поєдинок у Ковалівці мав розпочатися о 13:00, однак через повітряну тривогу стартовий свисток пролунав із 40-хвилинним запізненням.

Згодом командам знову довелося залишити поле через загрозу повітряної атаки.

На 25-й хвилині господарі відкрили рахунок. Олександр Демченко виконав подачу з правого флангу, а Денис Ндукве ударом головою відправив м'яч у ворота суперника.

Утім, уже за вісім хвилин "Епіцентр" відновив рівновагу. Євген Запорожець перехопив м'яч у центрі поля, просунувся вперед і віддав передачу Артему Козаку, який точно пробив повз голкіпера.

Після цього матч знову перервали через повітряну тривогу. Чергова вимушена пауза тривала майже чотири години, тому футболісти змогли продовжити зустріч лише ввечері.

Пенальті та дубль принесли "Колосу" перемогу

Після відновлення гри команди тривалий час не могли змінити рахунок. Вирішальний момент настав на 79-й хвилині, коли арбітр призначив пенальті у ворота гостей.

Одинадцятиметровий реалізував Олександр Демченко, вдруге вивівши "Колос" уперед.

У компенсований час господарі остаточно закріпили перевагу. На 90+4-й хвилині воротар "Епіцентру" Микита Федотов припустився помилки, залишивши свої ворота під час спроби допомогти команді відігратися.

Цим скористався Денис Ндукве, який завершив швидку атаку та оформив дубль.

"Колос" – "Епіцентр" – 3:1 (1:1)

У наступному турі УПЛ "Колос" зіграє на виїзді проти донецького "Шахтаря". Матч запланований на 17 жовтня о 18:00. "Епіцентр" також проведе наступну зустріч у гостях – проти львівських "Карпат" 18 жовтня о 18:00.