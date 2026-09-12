Матч "Верес" – "Кудровка" перенесен из-за воздушной тревоги

Что произошло в Ровно

В субботу, 12 сентября, в Ровенской области практически целый день продолжалась воздушная тревога. "Верес" и "Кудровка" должны были начать матч в 18:00. Позже начало матча было перенесено на 19:30.

Однако по состоянию на 20:30 в области продолжалась воздушная тревога, поэтому официальными лицами было принято решение перенести матч на неопределенный срок.

Когда сыграют "Верес" - "Кудровка"

Новая дата проведения матча пока не определена. О времени и дате поединка будет сообщено дополнительно при принятии соответствующего решения.

Также клуб "Верес" отдельно проинформирует болельщиков о билетах на перенесенный матч.

"Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Берегите себя!" – говорится в сообщении клуба.