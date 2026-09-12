Матч "Верес" – "Кудрівка" перенесено через повітряну тривогу

Що сталося у Рівному

У суботу, 12 вересня, у Рівненській області практично цілий день тривала повітряна тривога. "Верес" і "Кудрівка" мали розпочати матч о 18:00. Пізніше початок матчу перенесли на 19:30.

Однак станом на 20:30 в області продовжувалася повітряна тривога, відтак офіційнами особами було ухвалено рішення перенести матч на невизначений термін.

Коли зіграють "Верес" — "Кудрівка"

Нову дату проведення матчу наразі не визначено. Про час та дату поєдинку буде повідомлено додатково після ухвалення відповідного рішення.

Також клуб "Верес" окремо поінформує вболівальників щодо квитків на перенесений матч.

"Дякуємо всім, хто сьогодні був із нами. Бережіть себе!" – йдеться у повідомленні клубу.