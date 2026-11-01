Матч ЛНЗ – "Харьков" перенесли из-за воздушной тревоги: что известно

Почему перенесли матч

Команды должны были начать встречу в 13:00 на стадионе "Черкассы-Арена". Однако из-за воздушной тревоги стартовый свисток так и не раздался.

Воздушная тревога в Черкасской области продолжается более 26 часов. В связи с безопасностью организаторы приняли решение перенести поединок.

Когда сыграют команды

Новую дату и время проведения матча определит Дирекция Украинской Премьер-лиги.

В настоящее время обновленное расписание встречи не объявлено.

Ранее из-за тревоги "Левый Берег" и "Буковина" не смогли доиграть даже со второй попытки.