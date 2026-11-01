Матч ЛНЗ – "Харків" перенесли через повітряну тривогу: що відомо

Чому перенесли матч

Команди мали розпочати зустріч о 13:00 на стадіоні "Черкаси-Арена". Однак через повітряну тривогу стартовий свисток так і не пролунав.

Повітряна тривога в Черкаській області триває вже понад 26 годин. Через безпекову ситуацію організатори ухвалили рішення перенести поєдинок.

Коли зіграють команди

Нову дату та час проведення матчу визначить Дирекція Української Прем'єр-ліги.

Наразі оновлений розклад зустрічі не оголошено.

Раніше через тривогу "Лівий Берег" та "Буковина" не змогли дограти навіть з другої спроби.