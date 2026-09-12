Матч так и не начался: в УПЛ решили перенести встречу "Кривбасса" и "Харькова"

Перенесенный матч

Игра в Кривом Роге должна была начаться в 13:00, однако из-за длительной воздушной тревоги начало сначала перенесли почти на 2 часа. А затем ответные сигналы опасности вынудили официальных представителей перенести матч.

Дата проведения и время начала указанного матча будут определены дополнительно Дирекцией УПЛ.

Также не состоялся матч Чемпионата УПЛ-2 между молодежными командами "Колос" и "Карпаты". Дата и время проведения матча также будут определены позже.

Другие результаты тура

Пока в рамках шестого тура состоялись два матча - в пятницу "Карпаты" победили "Колос" и возглавили турнирную таблицу УПЛ.

А уже в субботу ЛНЗ за один тайм разобрался с "Оболонью" и поднялся на шестое место в чемпионате Украины.