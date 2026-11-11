"Манчестер Юнайтед" готовит громкую замену Каррику: звездный тренер готов уйти из сборной

Почеттино готов принять предложение "Манчестер Юнайтед"

По информации английских журналистов, "Манчестер Юнайтед" уже начал переговоры с Маурисио Почеттино. В настоящее время специалист возглавляет сборную США, однако рассматривает работу на Олд Траффорд как серьезную возможность для продолжения карьеры.

Ожидается, что Почеттино согласится возглавить манкунианцев, если клуб официально предложит ему этот пост. В то же время 54-летний тренер хочет сохранить уважение к Федерации футбола США и ждет официального обращения от английского клуба.

Контракт аргентинца со сборной США, который он подписал только в августе, предусматривает компенсацию за досрочный разрыв соглашения в размере 10 миллионов долларов (7,5 миллиона фунтов).

Будущее Каррика решат в ближайшее время

Вопрос о будущем Майкла Каррика должен быть решен во время встречи руководства "Манчестер Юнайтед" в Монако в среду. В ней примут участие генеральный директор клуба Омар Беррада, футбольный директор Джейсон Уилкокс и совладелец команды Джим Рэтклифф.

Рекомендация Беррады и Уилкокса якобы состоит в том, чтобы прекратить сотрудничество с 45-летним Карриком. Ожидается, что решение по его будущему будет принято в течение ближайших 48 часов.

Руководители клуба отправились в Монако для одной из регулярных встреч, во время которых обсуждают стратегию развития команды. Однако в этот раз главным вопросом станет будущее нынешнего наставника и дальнейшие шаги клуба.

"Манчестер Юнайтед" переживает один из самых плохих стартов сезона

Причиной недовольства работой Каррика явились результаты команды. После первых десяти туров АПЛ "Манчестер Юнайтед" занимает 18 место в турнирной таблице, находясь в зоне вылета.

Манкунианцы одержали только одну победу на старте чемпионата и не выигрывали с августа. Это самая плохая позиция клуба на этом этапе сезона в высшем английском дивизионе по кампании 1986/87, когда команда была последней, 20-й.

Почеттино уже трижды был близок к работе в МЮ

Ранее "Манчестер Юнайтед" уже трижды обращался в кандидатуру Почеттино во время поиска главного тренера. Впервые это произошло в 2018 году после увольнения Жозе Моуринью, второй раз - в 2022-м, когда клуб в конце концов назначил Эрика тен Гага, и в третий раз - в 2024-м году после отставки нидерландского специалиста.

Почеттино имеет большой опыт работы в английском футболе. В январе 2013 года он возглавил "Саутгемптон", а уже в 2014-м стал главным тренером "Тоттенгема". В лондонском клубе аргентинец проработал пять лет и вывел команду в финал Лиги чемпионов.

Впоследствии специалист руководил французским ПСЖ с января 2021 по июль 2022 года, а сезон-2023/24 провел во главе "Челси".

В сентябре 2024 года Почеттино возглавил сборную США. Под его руководством американцы, являвшиеся одними из хозяев чемпионата мира-2026, достались 1/8 финала мундиаля.

Пока сборная США должна провести двухматчевое противостояние с Гаити в четвертьфинале Лиги наций КОНКАКАФ.