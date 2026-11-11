"Манчестер Юнайтед" готує гучну заміну Карріку: зірковий тренер готовий піти зі збірної

Почеттіно готовий прийняти пропозицію "Манчестер Юнайтед"

За інформацією англійських журналістів, "Манчестер Юнайтед" вже розпочав переговори з Маурісіо Почеттіно. Нині фахівець очолює збірну США, однак розглядає роботу на "Олд Траффорд" як серйозну можливість для продовження кар'єри.

Очікується, що Почеттіно погодиться очолити манкуніанців, якщо клуб офіційно запропонує йому цю посаду. Водночас 54-річний тренер хоче зберегти повагу до Федерації футболу США та чекає на офіційне звернення від англійського клубу.

Контракт аргентинця зі збірною США, який він підписав лише у серпні, передбачає компенсацію за дострокове розірвання угоди в розмірі 10 мільйонів доларів (7,5 мільйона фунтів).

Майбутнє Карріка вирішать найближчим часом

Питання щодо майбутнього Майкла Карріка має вирішитися під час зустрічі керівництва "Манчестер Юнайтед" у Монако в середу. У ній візьмуть участь генеральний директор клубу Омар Беррада, футбольний директор Джейсон Вілкокс і співвласник команди Джим Реткліфф.

Рекомендація Берради та Вілкокса нібито полягає в тому, щоб припинити співпрацю з 45-річним Карріком. Очікується, що рішення щодо його майбутнього буде ухвалене протягом найближчих 48 годин.

Керівники клубу вирушили до Монако для однієї з регулярних запланованих зустрічей, під час яких обговорюють стратегію розвитку команди. Однак цього разу головним питанням стане саме майбутнє нинішнього наставника та подальші кроки клубу.

"Манчестер Юнайтед" переживає один із найгірших стартів сезону

Причиною невдоволення роботою Карріка стали результати команди. Після перших десяти турів АПЛ "Манчестер Юнайтед" посідає 18-те місце в турнірній таблиці, перебуваючи в зоні вильоту.

Манкуніанці здобули лише одну перемогу на старті чемпіонату та не вигравали з серпня. Це найгірша позиція клубу на цьому етапі сезону в найвищому англійському дивізіоні з кампанії 1986/87, коли команда була останньою, 20-ю.

Почеттіно вже тричі був близьким до роботи в МЮ

Раніше "Манчестер Юнайтед" уже тричі звертався до кандидатури Почеттіно під час пошуку головного тренера. Вперше це сталося у 2018-му році після звільнення Жозе Моурінью, вдруге - у 2022-му, коли клуб зрештою призначив Еріка тен Гага, і втретє - у 2024-му році після відставки нідерландського фахівця.

Почеттіно має значний досвід роботи в англійському футболі. У січні 2013-го року він очолив "Саутгемптон", а вже у 2014-му став головним тренером "Тоттенгема". У лондонському клубі аргентинець пропрацював п'ять років і вивів команду до фіналу Ліги чемпіонів.

Згодом фахівець керував французьким ПСЖ із січня 2021-го до липня 2022-го року, а сезон-2023/24 провів на чолі "Челсі".

У вересні 2024-го року Почеттіно очолив збірну США. Під його керівництвом американці, які були одними з господарів чемпіонату світу-2026, дісталися 1/8 фіналу мундіалю.

Наразі збірна США має провести двоматчеве протистояння з Гаїті у чвертьфіналі Ліги націй КОНКАКАФ.