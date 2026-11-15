Магия возвращается: 46-летний Роналдиньо возобновляет карьеру в Италии (видео)

Когда состоится возвращение

В воскресенье, 15 ноября, Роналдиньо выйдет на поле в футболке клуба третьего итальянского дивизиона (Серия C) "Равенна" в дерби против "Форли". Встреча пройдет на стадионе "Бруно Бенелли" и начнется в 18:30 по киевскому времени.

Для экс-звезды "Барселоны" и "Милана" это будет первая официальная игра с сентября 2015 года, когда он выступал за "Флуминенсе", хотя окончательно о завершении карьеры бразилец объявил в 2018-м.

Первая тренировка и решение тренера

Роналдиньо прибыл в Италию в пятницу, 13 ноября, а уже в субботу присоединился к партнерам по команде для заключительной подготовки к матчу. Главный тренер "Равенны" Андреа Мандорлини подтвердил, что выпустит легенду в стартовом составе, однако количество игрового времени будет определяться непосредственно во время матча.

"Он без сомнения выйдет на поле с первых минут матча. Это один из величайших игроков современной эпохи. В то же время нам нужен результат. Мы всегда играем с тремя нападающими, и он будет одним из них", – заявил Мандорлини.

Главная мотивация и погоня за рекордом

В августе 2026 года бразилец присоединился к проекту "Равенны" в качестве инвестора, пообещав провести один официальный матч. Сам футболист объяснил свое решение давней дружбой с президентом клуба и желанием помочь в развитии "Равенны".

Кроме того, у 46-летнего нападающего есть весомая личная цель: ему не хватает всего одного забитого мяча, чтобы довести общее количество голов за профессиональную карьеру до юбилейной отметки в 300.

Напомним, за свою карьеру Роналдиньо выиграл чемпионат мира-2002 в составе сборной Бразилии (97 матчей, 33 гола), завоевал трофей Лиги чемпионов-2006 с "Барселоной" и получил "Золотой мяч" в 2005 году.