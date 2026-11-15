Магія повертається: 46-річний Роналдіньо відновлює кар'єру в Італії (відео)

Коли відбудеться повернення

У неділю, 15 листопада, Роналдіньо вийде на поле у футболці клубу третього італійського дивізіону (Серія C) "Равенна" в дербі проти "Форлі". Зустріч відбудеться на стадіоні "Бруно Бенеллі" та розпочнеться о 18:30 за київським часом. Для екс-зірки "Барселони" та "Мілана" це буде перша офіційна гра з вересня 2015 року, коли він виступав за "Флуміненсе", хоча остаточно про завершення кар'єри бразилець оголосив у 2018-му.

Перше тренування та рішення тренера

Роналдіньо прибув до Італії в п'ятницю, 13 листопада, а вже в суботу приєднався до партнерів для фінальної підготовки до гри. Головний тренер "Равенни" Андреа Мандорліні підтвердив, що випустить легенду у стартовому складі, проте кількість ігрового часу визначатиметься безпосередньо під час матчу.

"Він без сумніву вийде на поле з перших хвилин матчу. Це один із найвидатніших гравців сучасної епохи. Водночас нам потрібен результат. Ми завжди граємо з трьома нападниками, і він буде одним із них", - заявив Мандорліні.

Головна мотивація та погоня за рекордом

Бразилець приєднався до проєкту "Равенни" в серпні 2026 року, як інвестор, пообіцявши зіграти один офіційний поєдинок. Сам футболіст пояснив, що погодився на повернення заради давньої дружби з президентом клубу та бажання допомогти в розвитку "Равенни".

Крім того, у 46-річного нападника є вагома особиста мета: йому не вистачає лише одного забитого м'яча, щоб довести загальну кількість голів у професійній кар'єрі до ювілейної позначки у 300.

Нагадаємо, протягом своєї кар'єри Роналдіньо виграв чемпіонат світу-2002 зі збірною Бразилії (97 матчів, 33 голи), здобув трофей Ліги чемпіонів-2006 із "Барселоною" та виграв "Золотий м'яч" у 2005 році.