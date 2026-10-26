Лунин спасал, Мбаппе забивал: "Реал" победил "Барселону" в Эль-Классико

Ход матча

"Реал" начал встречу более активно, создавая опасные моменты благодаря быстрым контратакам. Мадридцы регулярно находили свободные зоны в обороне хозяев, однако открыть счет смогли только в конце первого тайма.

На 41-й минуте после неудачного выноса защитника "Барселоны" Жерара Мартина мяч попал в Килиана Мбаппе и оказался в воротах каталонцев.

После перерыва хозяева усилили давление и на 61-й минуте восстановили равновесие. Педри отдал передачу на переигравшего Лунина Рафинью и сделал счет 1:1.

После пропущенного мяча украинский голкипер стал одним из ключевых мадридцев. В частности, Лунин совершил важный сейв после удара головой Жерара Мартина с близкого расстояния, не позволив "Барселоне" выйти вперед.

Решающий эпизод произошел на 87-й минуте. "Реал" организовал быструю атаку с участием Джуда Беллингема и Эдуардо Камавинги, которую завершил Мбаппе. Французский форвард отправил мяч в пустые ворота, оформил дубль и принес победу мадридцам.

Лунин завершал Эль-Классико с капитанской повязкой

Украинец вышел в стартовом составе мадридцев из-за отсутствия основного вратаря Тибо Куртуа, заболевшего гриппом. Для Лунина это был первый официальный матч в сезоне 2026/27. До Эль-Классико он не играл в официальных встречах с мая.

Несмотря на пропущенный гол, 27-летний вратарь несколько раз выручил команду Жозе Моуриньо. Особенно важным стал его сейв во втором тайме при ничейном счете, когда каталонцы пытались развить успех после гола Рафиньи.

Кроме того, Андрей Лунин стал капитаном с 63-й минуты матча, когда Федерико Вальверде покинул поле и передал ему капитанскую повязку.

Победа позволила "Реалу" прервать девятиматчевую победную серию "Барселоны" в чемпионате Испании и сократить отставание от лидера до трех очков.

"Барселона" – "Реал" – 1:2 Голы: Рафинья, 61 – Мбаппе, 41, 87.