Лунін рятував, Мбаппе забивав: "Реал" переміг "Барселону" в Ель-Класіко

Хід матчу

"Реал" розпочав зустріч активніше, створюючи небезпечні моменти завдяки швидким контратакам. Мадридці регулярно знаходили вільні зони в обороні господарів, однак відкрити рахунок змогли лише наприкінці першого тайму.

На 41-й хвилині після невдалого винесення захисника "Барселони" Жерара Мартіна м'яч влучив у Кіліана Мбаппе та опинився у воротах каталонців.

Після перерви господарі посилили тиск і на 61-й хвилині відновили рівновагу. Педрі віддав передачу на Рафінью, який переграв Луніна та зробив рахунок 1:1.

Після пропущеного м'яча український голкіпер став одним із ключових гравців мадридців. Зокрема, Лунін здійснив важливий сейв після удару головою Жерара Мартіна з близької відстані, не дозволивши "Барселоні" вийти вперед.

Вирішальний епізод стався на 87-й хвилині. "Реал" організував швидку атаку за участю Джуда Беллінгема та Едуардо Камавінги, яку завершив Мбаппе. Французький форвард відправив м'яч у порожні ворота, оформив дубль і приніс мадридцям перемогу.

Лунін завершував Ель-Класіко з капітанською пов'язкою

Українець вийшов у стартовому складі мадридців через відсутність основного воротаря Тібо Куртуа, який захворів на грип. Для Луніна це був перший офіційний матч у сезоні 2026/27. До Ель-Класіко він не грав в офіційних зустрічах із травня.

Попри пропущений гол, 27-річний воротар кілька разів виручив команду Жозе Моуріньо. Особливо важливим став його сейв у другому таймі за нічийного рахунку, коли каталонці намагалися розвинути успіх після гола Рафіньї.

Крім того, Андрій Лунін став капітаном з 63-й хвилині матчу, коли Федеріко Вальверде залишив поле та передав йому капітанську пов'язку.

Перемога дозволила "Реалу" перервати дев'ятиматчеву переможну серію "Барселони" в чемпіонаті Іспанії та скоротити відставання від лідера до трьох очок.

"Барселона" – "Реал" – 1:2 Голи: Рафінья, 61 – Мбаппе, 41, 87.