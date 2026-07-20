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Главная Футбол ЛНЗ и "Полесье" узнали потенциальных соперников в следующем раунде Лиги конференций
Футбол 20 июля 2026, 15:55

ЛНЗ и "Полесье" узнали потенциальных соперников в следующем раунде Лиги конференций

Также стало известно, с кем сыграет "Динамо" в случае поражения ПАОК
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
ЛНЗ и "Полесье" начнут евросезон уже 23 июля (Фото: upl.ua)
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Черкасский ЛНЗ и житомирское "Полесье" узнали потенциальных соперников в третьем квалификационном раунде Лиги конференций сезона-2026/27. Жеребьевка прошла в штаб-квартире УЕФА.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

ЛНЗ: курс на север

Черкасский ЛНЗ для того, чтобы попасть в третий квалификационный раунд в свой дебютный евросезон, должен пройти бельгийский "Гент".

Если же бельгийский барьер удастся преодолеть, в следующем раунде будет ждать вполне приемлемый оппонент. Жребий определил, что в Q3 ЛНЗ встретится с победителем пары "Гетеборг" (Швеция) / "Левадия" (Эстония) .

"Полесье": ожидание битвы на два фронта

Похожая турнирная математика ожидает и житомирское "Полесье". Пока команда готовится к противостоянию с именитым датским "Копенгагеном" во втором раунде отбора, тренерский штаб может анализировать потенциальное будущее.

В случае успешного прохождения скандинавов, волки в третьем раунде померяются силами с триумфатором дуэли "Дебрецен" (Венгрия) / "Пюник" (Армения) .

Матчи третьего квалификационного раунда Лиги конференций для обеих украинских команд запланированы на 6 и 13 августа .

Запасной вариант для "Динамо"

Кроме команд, непосредственно начинающих свой путь в Лиге конференций, европейскую судьбу просчитал и третий представитель Украины - киевское "Динамо".

Если бело-синие не справятся с греческим ПАОКом во втором раунде отбора Лиги Европы, они вылетят именно в Q3 Лиги конференций. Там киевлян будет ждать неудачника пары "Карабах" (Азербайджан) / ЦСКА София (Болгария) .

Ранее мы сообщали, что "Динамо" также узнало своих потенциальных соперников по пути в группу Лиги Европы.

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