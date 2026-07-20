ЛНЗ та "Полісся" дізнались потенційних суперників в наступному раунді Ліги конференцій

ЛНЗ: курс на північ

Черкаський ЛНЗ для того, щоби потрапити до третього кваліфікаційного раунду у свій дебютний євросезон, має пройти бельгійський "Гент".

Якщо ж бельгійський бар'єр вдасться подолати, у наступному раунді на них чекатиме цілком прийнятний опонент. Жереб визначив, що у Q3 ЛНЗ зустрінеться з переможцем пари "Гетеборг" (Швеція) / "Левадія" (Естонія).

"Полісся": очікування битви на два фронти

Схожа турнірна математика очікує і на житомирське "Полісся". Поки команда готується до протистояння з іменитим данським "Копенгагеном" у другому раунді відбору, тренерський штаб уже може аналізувати потенційне майбутнє.

У разі успішного проходження скандинавів, «вовки» у третьому раунді поміряються силами з тріумфатором дуелі "Дебрецен" (Угорщина) / "Пюнік" (Вірменія).

Матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій для обох українських команд заплановані на 6 та 13 серпня.

Запасний варіант для "Динамо"

Окрім команд, які безпосередньо починають свій шлях у Лізі конференцій, європейську долю прорахував і третій представник України - київське "Динамо".

Якщо "біло-сині" не впораються з грецьким ПАОКом у другому раунді відбору Ліги Європи, вони вилетять саме до Q3 Ліги конференцій. Там на киян чекатиме невдаха пари "Карабах" (Азербайджан) / ЦСКА Софія (Болгарія).