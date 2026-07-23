ЛНЗ - "Гент": где смотреть дебютный матч вице-чемпионов Украины в еврокубках

Основные детали матча

Поединок ЛНЗ – "Гент" начнется в 21:30. Черкасский клуб примет бельгийский клуб на стадионе "Висла" в польском Плоцке.

Главным арбитром встречи назначен 37-летний швед Гранит Македонци.

Как команды готовились к матчу

В рамках подготовки к сезону серебряный призер УПЛ отыграл семь контрольных поединков против команд из Хорватии, Австрии, Словении, Венгрии и Турции. Подопечные Пономарева четыре матча выиграли, однажды сыграли вничью, а также уступили "Гезтепе" и "Хайдуку". Игроки ЛНЗ забили 13 голов при шести пропущенных.

"Гент" также имеет в своем активе только контрольные игры. В июле бельгийцы сыграли пять матчей , в которых одержал две победы и две ничьи. Единственное поражение было зафиксировано в игре с "Кривбассом".

Что известно о сопернике ЛНЗ

Вицечемпион Украины сыграет с пятой командой чемпионата Бельгии в прошлом сезоне. Тренером команды остается Рик Де Мил, также удалось сохранить и остов команды. Макс Дин, Абделькахар Кадри и Сильвен Ван дер Гейден остались в "Генте", ушел только камерунский центрбэк Самуэль Котто.

Ввиду этого можно вспомнить, какие эти игроки играли в прошлом сезоне. Бельгийцы исповедовали высокий прессинг, быстрый переход из обороны в атаку и делали ставку на вингеров, которые должны атаковать свободное пространство на флангах.

Турнирные расклады и последующие соперники

Победителя этой пары ждет еще один соперник перед выходом в группу Лиги конференций. В случае успеха черкасский клуб встретится с победителем пары "Гетеборг" (Швеция) / "Левадия" (Эстония).

Где смотреть матч в Украине

Прямую трансляцию можно посмотреть на онлайн-платформе Киевстар ТВ.