"Ливерпуль" сенсационно проиграл "Фенербахче", "Реал" вырвал победу в Афинах в Лиге чемпионов

"Фенербахче" Кюйта остановил "Ливерпуль"

В Стамбуле хозяева одержали волевую победу над английским грандом. "Ливерпуль" открыл счет на 25-й минуте благодаря голу Трея Ньони, однако уже через четыре минуты Мэйсон Гринвуд восстановил равновесие.

После перерыва англичане снова вышли вперед: на 69-й минуте Александер Исак реализовал свой момент. Однако турецкая команда не сдалась. Арчи Браун сравнял счет на 73-й минуте, а еще через шесть минут Ведат Мурики забил победный мяч.

Особое внимание этому противостоянию уделяет тренерская дуэль. Действиями "Фенербахче" в этом матче руководил Дирк Кюйт, исполняющий обязанности главного тренера турецкого клуба. В прошлом нидерландец шесть лет выступал за "Ливерпуль" (2006-2012). Правда, Кюйт не будет руководить действиями команды в дальнейшем, ведь сегодня "Фенербахче" представил в качестве главного тренера Эмре Белезоглю.

"Реал" вырвал победу над АЕКом

Не менее драматичным оказался матч в Афинах. Местный АЕК дал бой мадридскому "Реалу", но в конце концов уступил со счетом 2:3.

Хозяева открыли счет на 12-й минуте усилиями Абубакари Коиты. Впрочем, Джуд Беллингем на 32-й минуте восстановил паритет.

Во втором тайме команды продолжили обмениваться результативными атаками. На 75-й минуте Ставрос Пилиос снова вывел АЕК вперед, но уже через три минуты Килиан Мбаппе сравнял счет.

Развязка наступила в компенсированное время. На 90+2 минуте Федерико Вальверде забил третий мяч "Реала" и принес мадридцам победу.

В составе АЕК на 88-й минуте вместо Луки Йовича вышел украинец Александр Зубков, но помочь своей команде взять очки в этом противостоянии наш соотечественник не смог.