"Ліверпуль" сенсаційно програв "Фенербахче", "Реал" вирвав перемогу в Афінах у Лізі чемпіонів
У середу відбулися чергові матчі 4-го туру основного етапу Ліги чемпіонів. Однією з головних несподіванок ігрового дня стала поразка "Ліверпуля" на виїзді від "Фенербахче" (2:3), тоді як мадридський "Реал" здобув непросту перемогу над грецьким АЕКом (3:2).
Про це повідомляє Sport RBC.UA.
"Фенербахче" Кюйта зупинив "Ліверпуль"
У Стамбулі господарі здобули вольову перемогу над англійським грандом. "Ліверпуль" відкрив рахунок на 25-й хвилині завдяки голу Трея Ньоні, однак уже за чотири хвилини Мейсон Грінвуд відновив рівновагу.
Після перерви англійці знову вийшли вперед: на 69-й хвилині Александер Ісак реалізував свій момент. Проте турецька команда не здалася. Арчі Браун зрівняв рахунок на 73-й хвилині, а ще за шість хвилин Ведат Мурікі забив переможний м'яч.
Особливої уваги цьому протистоянню додає тренерська дуель. Діями "Фенербахче" у цьому матчі керував Дірк Кюйт, який виконує обов'язки головного тренера турецького клубу. У минулому нідерландець шість років виступав за "Ліверпуль" (2006–2012). Щоправда, Кюйт не керуватиме діями команди надалі, адже сьогодні "Фенербахче" презентував в якості головного тренера Емре Белезоглю.
"Реал" вирвав перемогу над АЕКом
Не менш драматичним виявився матч в Афінах. Місцевий АЕК дав бій мадридському "Реалу", але зрештою поступився з рахунком 2:3.
Господарі відкрили рахунок на 12-й хвилині зусиллями Абубакарі Коїти. Втім, Джуд Беллінгем на 32-й хвилині відновив паритет.
У другому таймі команди продовжили обмінюватися результативними атаками. На 75-й хвилині Ставрос Піліос знову вивів АЕК уперед, але вже за три хвилини Кіліан Мбаппе зрівняв рахунок.
Розв'язка настала в компенсований час. На 90+2-й хвилині Федеріко Вальверде забив третій м'яч "Реала" та приніс мадридцям перемогу.
У складі АЕК на 88-й хвилині замість Луки Йовича вийшов українець Олександр Зубков, але допомогти своїй команді взяти очки у цьому протистоянні наш співвітчизник не зумів.
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