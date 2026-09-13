Только второй за 7 лет: Миколенко стал лучшим в АПЛ и повторил достижения Ярмоленко

Блестящий матч в Лондоне

Выездной поединок против "Тоттенхэма" завершился нулевой ничьей (0:0). Виталий Миколенко вышел в стартовом составе "Эвертона" и провел на поле все 90 минут, сумев полностью нейтрализовать атакующий потенциал хозяев. Благодаря надежным действиям украинца в защите "ириски" сохранили свои ворота неприкосновенными и продлили беспроигрышную серию на старте сезона.

Авторитетные статистические порталы WhoScored и SofaScore поставили Миколенко одинаково высокие баллы – 7,7. Кроме того, левый защитник выиграл официальное голосование болельщиков на сайте и в приложении Премьер-лиги, получив официальный статус лучшего игрока встречи (Player of the Match).

Виталий Миколенко с индивидуальной наградой (фото: ФК "Эвертон")

Второй после Ярмоленко

Это признание стало для украинского футбола действительно уникальным. Нынешнюю систему официального голосования болельщиков АПЛ ввела перед сезоном-2019/20. За все семь лет существования награды Миколенко стал вторым украинцем, которому удалось получить этот титул.

Первым украинским победителем в сентябре 2019 был Андрей Ярмоленко, который в составе "Вест Хэма" отличился голом в ворота "Манчестер Юнайтед" (2:0) и получил признание болельщиков. Теперь защитник "Эвертона" повторил это достижение.